Джон Кирби прокомментировал военную поддержку в вопросе авиации для ВСУ.

В американской администрации при президенте Джо Байдене не сомневаются в том, что киевский режим сможет приступить к применению полученных от коллективного Запада истребителей F-16 производства США к концу лета 2024 года. Соответствующее заявление на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Иностранный чиновник отказался уточнить прессе, действительно ли первая партия бортов уже доставлена на украинскую территорию.

Напомню, на саммите НАТО мы говорили о том, что процесс передачи Украине F-16 продолжается. Мы говорили, что их применение начнется до конца лета. У нас нет причин сомневаться в этом. Джон Кирби, пресс-секретарь Белого дома

Напомним, что новостное агентство The Bloomberg сообщило читателям со ссылкой на собственные источники о том, что первая партия самолетов F-16 от международных союзников по НАТО уже доставлена украинским властям.

Белый дом отрицает, что США знали о планах Израиля по ликвидации Хании.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television