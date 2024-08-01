Белый дом отрицает, что США знали о планах Израиля по ликвидации Хании

Джон Кирби оценил недавний удар ЦАХАЛ по Тегерану.

Американская администрация при президенте Джо Байдене отрицает, что власти страны знали заранее о планах Израиля нанести воздушный удар с целью убийства главы политического бюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Соответствующее заявление на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. У иностранного чиновница корреспонденты спросили о том, было ли Вашингтону заранее известно о намерении ЦАХАЛ.

Нет <...>. Позвольте мне уточнить, я не могу подтвердить сообщения, поступающие из Тегерана. Я видел заявление, которое распространило ХАМАС. Я не могу подтвердить или уточнить. У нас нет независимого подтверждения. Джон Кирби, пресс-секретарь Белого дома

СМИ задали вопрос спикеру, уверены ли власти США по-прежнему, что опасения по поводу полномасштабной войны в регионе Ближнего Востока преувеличены. Джон Кирби заметил, что в Вашингтоне не думают, что обострение обстановки неизбежно, как и нет признаков того, что дальнейшая эскалация неминуема.

В США заявили об отсутствии контактов с Ираном после убийства Хании.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television