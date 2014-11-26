В США заявили об отсутствии контактов с Ираном после убийства Хании

Джон Кирби прокомментировал убийство Исмаила Хании в Иране.

Американская администрация при президенте Джо Байдене не контактировала с иранскими властями после совершенного израильского удара, в результате которого в Тегеране был убит глава политического бюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания. Соответствующее заявление на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

У меня нет информации о каких-либо дипломатических переговорах, которой я мог бы поделиться, ничего подобного. Джон Кирби, пресс-секретарь Белого дома

Сотрудник Белого дома подчеркнул, что двусторонние переговоры о режиме прекращения огня в секторе Газа и освобождении удерживаемых боевиками заложников продолжаются, несмотря на воздушные удары со стороны ЦАХАЛ (армии еврейского государства). Джон Кирби указал СМИ на то, что сейчас рано судить о том, как указанные события скажутся на переговорах о режиме прекращения огня.

Белый дом: Иран финансирует некоторые протесты в США.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television