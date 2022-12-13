В США заявили, что хотят не слишком тяжелого поражения России на Украине

Сет Мултон рассказал о том, что ждут США от украинского кризиса.

Американские власти заявили, что хотят не слишком тяжелого поражения для России в украинском конфликте. Соответствующее заявление сделал во время интервью с представителями Института Хадсона лен палаты представителей,представитель от демократической партии штата Массачусетс Сет Мултон. Эксперт пояснил, что США добиваются такого расклада ситуации, при котором Москва проиграет Киеву в регионе, однако это не повлечет за собой ущерба для мировой стабильности.

Я не знаю, будет ли хорошо для стабильности в мире, если российское правительство падет. К примеру, я говорю о распространении ядерного оружия. Поэтому, говорить о том, что мы желаем России позорного поражения и падения всего правительства, это не то, чего мы в действительности хотим. Сет Мултон, член палаты представителей

Американский конгрессмен отметил, что чиновники в Вашингтоне абсолютно заинтересованы в победе украинских властей и поражении России. При этом Сет Мултон подчеркнул, что США не имеют "никакого намерения уничтожать Россию". Законодатель призвал коллег из Белого дома при президенте Джо Байдене нарастить военную помощь ВСУ з счет поставок тяжелой артиллерии и боеприпасов, танков и оружий наступательного характера.

В Пентагоне считают, что конфликт на Украине может длиться несколько лет.

Фото и видео: YouTube / Hudson Institute