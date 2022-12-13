Колин Каль рассказал о необходимости, чтобы Конгресс США финансировал Киев.

В Пентагоне считают, что конфликт на Украине может длиться несколько лет. Соответствующее заявление в ходе выступления на слушаниях в Конгрессе США сделал заместитель американского министра по обороне Колин Каль. Чиновник заметил, что рассчитывает на поддержку законодателей в вопросе финансирования помощи киевскому режиму при учете текущих оценок возможного продолжения украинского кризиса.

Мы не знаем траекторию развития конфликта. Конфликт может закончиться через шесть месяцев, а может через два или три года. Колин Каль, замглавы Пентагона

Напомним, что МИД РФ направил странам НАТО ноту протеста из-за поставок оружия, техники и боеприпасов Вооруженным силам Украины. Министр по внешней политике Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат помощь для ВСУ, станут законной целью для ВС России.

Пентагон заявил, что США почти не учитывают риск эскалации при поставке оружия Украине.

Фото и видео: YouTube / NowThis News

