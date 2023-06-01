В США заговорили о предупреждении Путина по Украине

Аналитик сравнил украинский кризис с теоретическим вторжением Китая в Мексику.

Вашингтону не следовало вмешиваться в украинский конфликт. Соответствующее заявление в рамках выступления в эфире YouTube-канала Valuetainment сделал американский блогер и обозреватель Майрон Гейнс. Аналитик сравнил данную ситуацию с возможным вторжением Китая на территорию Мексики. По мнению иностранца, власти США уже не следующий же день отправили бы военных в соседнюю страну для того, чтобы "выгнать китайцев".

США не должны были вмешиваться в конфликт на Украине. Люди не осознают, что Украина была частью СССР. Так как люди не понимают этого, я приведу пример для американцев, чтобы им стало яснее, так как многие из них не понимают геополитику в такой же мере. Майрон Гейнс, аналитик

Обозреватель заметил, что российский президент Владимир Путин предупреждал Киев о том, что НАТО "лучше не пускать" на свою территорию, иначе это приведет к проблемам с Москвой. По мнению Майрона Гейнса, сейчас Кремль действует таким образом, чтобы защитить собственную национальную безопасность.

Экс-советник главы Пентагона описал заблуждения США о России двумя словами.

Фото и видео: YouTube / Valuetainment