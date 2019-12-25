За день до этого в стране зафиксировали 50 тысяч заражённых.

В США зафиксирован новый рекорд заражений коронавирусом. За сутки выявили 55 тысяч инфицированных. Информация об этом появилась на сайте Университета Джонса Хопкинса.

Это рекордное суточное значение в одной стране со времени начала пандемии. За день до этого в стране зафиксировали 50 тысяч заражённых.

Наибольшее количество инфицированных наблюдается в Техасе, Калифорнии, Джорджии, Аризоне и Флориде. Там же самая тяжёлая ситуация в плане здравоохранения.

Ранее губернатор Нью-Йорка призвал Трампа ввести обязательное ношение масок.