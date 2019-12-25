Губернатор Нью-Йорка призвал Трампа ввести обязательное ношение масок

Эндрю Куомо считает, что президент США должен показать людям пример, начав носить маску.

Губернатор Нью-Йорка призвал президента США Дональда Трампа ввести обязательный масочный режим из-за распространения коронавируса. Речь политика опубликована на его официальном канале на YouTube. Эндрю Куомо считает, что американскому лидеру стоит подписать соответствующее распоряжение. По словам чиновника, такая мера позволит остановить всплеск новых заражений инфекцией.

Если вы действительно хотите остановить пандемию COVID-19, расскажите людям правду. Расскажите им, что коронавирус — это реальная угроза Эндрю Куомо, губернатор Нью-Йорка

Американец отметил, что Трамп мог бы показать личный пример использования средств индивидуальной защиты. Его призвали носить медицинскую маску на публичных мероприятиях. Напомним, что ранее главы других штатов сопротивлялись рекомендациям медиков по ношению масок. Однако после всплеска заражений они поддерживают введение ограничений.

Трамп поблагодарил самого себя за подавление протестов в США.