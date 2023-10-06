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В США забили тревогу из-за испытания крылатой ракеты "Буревестник"

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Майк Лайонс оценил угрозу, которая стоит перед США в Арктике.

Российская межконтинентальная крылатая ракета "Буревестник" с ядерной установкой может поражать цели, расположенные на американской территории. Данное вооружение иностранный эксперт назвал экзотическим. Соответствующей информацией с местными журналистами в эфире телеканала CBS News поделился майор армии США в отставке Майк Лайонс. Бывший военнослужащий  заметил, что рос сийские силы могут легко запустить собственное оружие из арктического региона и ликвидировать объекты в США.

Обычно ядерная энергия не используется для энергетической установки. Это даст России возможность брать оружие малой мощности, потенциально ядерное, и значительно увеличивать его дальность полета, скажем, оно будет способно преодолевать десятки тысяч миль.

Майк Лайонс, экс-майор США

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Фото и видео: YouTube / CBS News

Теги: арктика, буревестник, крылатая ракета, майк лайонс, ядерное оружие
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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