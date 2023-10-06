Пентагон: для военной помощи Украине остается $7 млрд

Патрик Райдер рассказал о намерении властей США помогать Киеву дальше.

Общая сумма средств, которые могут быть использованы Пентагоном для оказания военной помощи Украине, составляет около семи миллиардов долларов. Соответствующее заявление официальный представитель американского оборонного министерства, бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер сделал в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне.

У нас есть немногим больше $5,4 млрд благодаря перерасчету отведенных на помощь Украине средств. У нас есть около $1,6 млрд на цели восстановления израсходованного. Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

Чиновник пояснил, что не может сказать о том, хватит ли этих денежных средств на поставку армии киевского режима тактических ракет ATACMS производства США, поскольку пока такое решение не было принято руководством страны. Патрик Райдер заметил, что не может говорить о том, насколько хватит денег, так как этот момент связан с конкретными потребностями Украины. В настоящее время Пентагон пока намерен продолжать работу с Конгрессом по выделению дополнительных средств для оказания военной помощи Киеву.

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Фото и видео: YouTube / Defense Now