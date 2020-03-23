В соцсетях появилось видео ввода техники нацгвардии на территорию города Нью-Йорк.

В США вводят нацгвардию в охваченные коронавирусом штаты. Известно, что представители нацгвардии уже вошли в Нью-Йорк. Накануне по улицам города проехали колонны боевой техники на автомобилях "Хамви" с прицепами из грузовиков.

Ранее Дональд Трамп подписал документ о развертывании Национальной гвардии. Военные должны войти на территорию трех штатов: Нью-Йорка, Вашингтона и Калифорнии. По данным журналистов из New York Post на размещение нацгвардии инженерный корпус армии США планирует приспособить 10 тысяч гостиничных номеров и комнат в общежитиях. Там будут оборудованы места для оказания медицинской помощи в связи с ростом числа заразившихся коронавирусной инфекцией.

Командующий ИК генерал-лейтенант Тодд Симонайт не исключил того, что под цели национальной гвардии будут оборудованы спортивные арены. Все занятые объекты армия оперативно превратит в помещения, "подобные отделениям интенсивной терапии".

Италия запросила военной поддержки США в борьбе с коронавирусом.

Фото и видео: Facebook/Dylan Malyasov, YouTube/The White House