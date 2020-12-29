Лиза Монтгомери лишилась жизни по судебному приговору из-за особо жестокого убийства.

В США впервые за 70 лет казнили женщину. Об этом сообщили журналисты New York Times. По данным СМИ, приговор привели в исполнение в 01:31 по местному времени (09:31 по московскому времени) в тюрьме Терре-Хот в штате Индиана. Женщине ввели смертельную дозу инъекции.

Жизни лишилась Лиза Монтгомери. Ее признали виновной в особо жестоком убийстве беременной женщины в 2004 году. Власти страны планировали произвести казнь 8 декабря, но позже казнь перенесли на 12 января. Суд в Индиане 11 января отсрочить приведение приговора в действие из-за проблем с психическим состоянием американки. Позже это постановление отклонил Верховный суд США. Инстанция приняла решение вечером 12 января.

СМИ: несколько конгрессменов призвали Байдена отменить смертную казнь после инаугурации.

Видео: Youtube/NewsChannel 5