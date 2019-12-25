СМИ: несколько конгрессменов призвали Байдена отменить смертную казнь после инаугурации

Казни были возобновлены на федеральном уровне.

Несколько конгрессменов призвали избранного президента США Джо Байдена отменить смертную казнь сразу после инаугурации. Они предлагают сделать это приоритетным указом политика. Об этом сообщает телеканал CNN.

Сообщается, что под обращением подписалось более 40 конгрессменов. Они выступают за то, чтобы с первого дня президентства Байдена смертная казнь на всей территории Соединённых штатов была отменена. Кандидат от демократов во время предвыборной гонки обещал отменить смертную казнь на федеральном уровне. Однако члены конгресса просят Байдена о том, чтобы он убедил каждый штат отказаться от высшей меры.

Нынешняя администрация стала использовать смертную казнь в качестве оружия, полностью пренебрегая человеческой жизнью. Айана Прессли, член Палаты представителей от штата Массачусетс

Она подчеркнула, что в связи с кризисом в системе здравоохранения американский Минюст казнил за шесть месяцев больше людей, чем за предыдущие шестьдесят лет. Казни были возобновлены на федеральном уровне.

Ранее сенат США утвердил кандидатуру Фишер на пост нового посла в Белоруссии.

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