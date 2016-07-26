Сенат США утвердил кандидатуру Фишер на пост нового посла в Белоруссии

Ранее она работала в американских посольствах в России, Грузии и на Украине.

Сенат Конгресса США единогласно утвердил кандидатуру американского дипломата Джули Фишер на пост нового посла в Минске.

Также на заседании рассматривалась кандидатура Джонатана Пратта на пост посла в Джибути. Решением Сената оба были утверждены в своих должностях. Об этом заявил сенатор Пэт Робертс от штата Канзас.

Отметим, что кандидатуру Джули Фишер на пост американского посла в Белоруссии внес на утверждение Сенату действующий президент Дональд Трамп в мае 2020 года. Ранее дипломат занимала должность заместителя помощника госсекретаря по делам Западной Европы и ЕС, а также работала в посольствах США в России, Грузии и на Украине.

Ранее стало известно, что лидер республиканцев в Сенате США поздравил Байдена с победой на выборах.

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