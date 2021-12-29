СМИ: Сенат США может согласовать санкции против РФ уже на этой неделе

В США пока не пришли к единому мнению по поводу введения превентивных мер в отношении Москвы.

Сенат Соединенных Штатов может согласовать пакет антироссийских санкций на случай обострения ситуации вокруг Украины уже на этой неделе. Об этом пишет агентство Bloomberg ссылаясь на представителей верхней палаты американского Конгресса.

По словам сенатора Криса Мерфи, Россия уже перешла "значительную черту, что заслуживает определенных последствий".

Надеюсь, что завершим работу над парой деталей, которые нам нужно согласовать, и тогда продвинемся вперед. Боб Менендес, сенатор США

Bloomberg отмечает, что в Сенате до сих пор не пришли к единому мнению по поводу введения превентивных мер в отношении Москвы. Кроме того, спорным остается вопрос о санкциях против проекта "Северный поток – 2" в случае обострения ситуации вокруг Украины.

Ранее в Белом доме заявили, что американские власти разработали санкции против российских элит и членов их семей.

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