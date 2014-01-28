Из-за сокращения объема поставок иностранных лекарств многие аптеки в Петербурге могут закрыться

Трудности выпадут на долю единичных точек.

Поставки импортных лекарств упали в аптеках Петербурга из-за санкций. По данным аналитической компании RNC Pharma, в апреле 2022 года уровень завоза медикаментов уменьшился на 14 процентов, если сравнивать с прошлым годом. Об этом сообщили в "Невских Новостях".

Сегодня по данным сервиса 2gis.ru, в городе на Неве работают 2,3 тыс. аптек. Из-за снижения объема поставок часть из них может уйти с рынка. Однако директор компании RNC Pharma Николай Беспалов уверяет, что бить тревогу пока рано. Он подчеркнул, что крупные сети имеют шансы пережить "лекарственный кризис". Трудности выпадут на долю единичных точек.

Ранее на Piter.tv: с начала года выпуск лекарств увеличился на 21% в Петербурге.

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