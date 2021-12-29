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Белый дом: США разработали санкции против российских элит и членов их семей
Сегодня, 10:18
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Белый дом: США разработали санкции против российских элит и членов их семей

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Джен Псаки не стала называть конкретные имена и фамилии.

Американское правительство подготовило санкционные списки представителей элит РФ и членов их семей в том случае, если Москва решится на военное вторжение на территорию Украины. Об этом на регулярном брифинге с журналистами сообщила официальный представитель администрации президента Джо Байдена. Джен Псаки оценила статьи в западных СМИ о проработке экономических ограничений.

Могу подтвердить, что мы выработали конкретные санкционные пакеты в отношении как российских элит, так и членов их семей…Эти усилия предпринимаются при координации с союзниками и партнерами.

Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

Псаки уточнила, что заявленные в перечне лица входят в ближайших круг администрации Путина, а также играют важнейшую роль в правительственных решениях, ответственны к дестабилизирующей политике Кремля против Киева. Вашингтон уверен, что многие из этих граждан особо уязвимы в экономическом плане из-за обширных финансовых связей с Западом. Конкретные фамилии чиновница предпочла не называть.

Белый дом прокомментировал отказ Германии поставлять оружие Украине.

Фото и видео: Белый дом
 

Теги: белый дом, джен псаки, санкции
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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