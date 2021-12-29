Джен Псаки считает, что у США и ФРГ не обязательно должны быть идентичные позиции.

Белый дом прокомментировал отказ Германии поставлять оружие Украине. Во время регулярного брифинга в администрации президента Джо Байдена у официального представителя журналисты решили узнать позицию США по вопросу. Ранее ФРГ приняло решение не отправлять Киеву и не санкционировать поставки вооружения немецкого производства. В Вашингтоне заметили, что единство союзников не обязательно должно означать идентичность всех позиций.

У разных стран есть разные возможности, юридические полномочия... но самое важное быть едиными против воинственной риторики, наращивания сил и возможности того, что Россия вторгнется в суверенную страну Украину. Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

Чиновница добавила, что Америка "находит, что Германия очень с нами едина". Немногим ранее Белый дом анонсировал на 7 февраля встречу в Вашингтоне, в которой примут участие президент Джо Байден и немецкий канцлер Олаф Шольц.

Белый дом: санкции США скажутся на "экономических интересах" руководства РФ.

Фото и видео: Белый дом

