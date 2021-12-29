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СМИ: сенат США рассматривает санкции против РФ из-за "кибератак" на Украину
Сегодня, 8:45
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phil_k Добавить в Яндекс.Новости

СМИ: сенат США рассматривает санкции против РФ из-за "кибератак" на Украину

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Санкции могут включить в более широкий законопроект, предусматривающий меры против Москвы в случае ее "вторжения" на Украину.

В американском Сенате рассматриваю возможность введения новых санкций в отношении России из-за ее "причастности к кибератакам против Украины". Об этом пишет Politico.

Источник издание в законодательной палате Соединенных Штатов отметил, что некоторые сенаторы намерены включить будущие возможные ограничения в более широкий законопроект, который предусматривает меры против Москвы в случае ее "вторжения" на Украину.

Сенатор от штата Айдахо Джим Риш уточнил Politico, что вопрос о введении новых санкций поднимался ранее, однако он не стал раскрывать подробности по поводу того, какие ограничения могут войти в пакет. 

Ранее в украинском внешнеполитическом ведомстве призвали ввести санкции против РФ за якобы совершенное нарушение Минских соглашений. 

Фото: pixabay.com

Теги: politico, кибератаки, санкции против россии, сенат сша
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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