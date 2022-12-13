В США возмущены ложью администрации Байдена о взрыве "Северных потоков"

Такер Карлсон и Тулси Габбард обвинили Белый дом во лжи и обмане американцев.

В США возмущены ложью администрации президента Джо Байдена о взрыве "Северных потоков" в акватории Балтийского моря. В эфире американского телеканала FOX News ведущий Такер Карлсон уточнил, что заметил радость в словах заместителя государственного секретаря Виктории Нуланд, когда она говорила о диверсии на трубопроводах на слушаниях комитета по иностранным делам Сената Конгресса. Такер полагает, что Белый дом лгал гражданам о собственной непричастности в инциденту.

Она рада этому? Когда это произошло, мы были расстроены, мы не знали, кто это сделал. В сентябре кто-то взорвал газопровод. Это была крупнейшая в истории природная катастрофа, созданная руками человека... теперь довольно очевидно, что администрация Байдена имела к этому отношение. Такер Карлсон, ведущий FX

В эфире журналист напомнил, что еще в январе прошлого года Виктория Нуланд грозилась взорвать "Северный поток" для того, чтобы Россия не могла экспортировать свой природный газ в европейский регион. Эту диверсию Такер Карлсон счел крупнейшей в истории природной катастрофой, которая создавалась человеческими руками. В программе приведены слова экс-кандидата в президенты США Тулси Габбард. Она сочла высказывание Нуланд показывающим правду о действующей администрации США.

Они так долго лгали нам, что США не были к этому причастны. Они также пытались продать нам абсурдную ложь, что Россия как-то, конечно, сама взорвала свою энергетическую инфраструктуру, чтобы навредить своей же экономике. Тулси Габбард, экс-кандидат в главы США

Габбард уверена в том, что Белый дом держит американцев за глупцов, которые способны "поверить такому абсурду".

Ведущий Fox News Карлсон заявил о завершении карьеры Байдена из-за секретных документов.

Фото и видео: YouTube / FOX News