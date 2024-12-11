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В США возмущены, что Байден не говорил с Путиным с начала СВО

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Ричард Гренелл выступил с осуждением прошлой администрации США по отказу говорить с Кремлем.

Американский народ возмущен, что бывший лидер Белого дома Джо Байден не говорил с российским коллегой Владимиром Путиным с начала проведения специальной военной операции. Соответствующее заявление сделал специальный посланник нового лидера США от Республиканской партии Дональда Трампа по особым миссиям Ричард Гренелл. Мероприятие с участием иностранца было организовано на территории швейцарского города Давоса, где сейчас проводится Всемирный экономический форум. Эксперт указал собравшимся коллегам, что в период нахождения администрации Байдена у власти у Вашингтона не было никакого стремления к диалогу с Москвой, а дипломаты просто оказались  "отброшены в сторону".

Переговоры - это тактика, и вы не сможете мирно решать проблемы, если вы не ведете переговоров, поэтому думаю, что американцы чрезвычайно разочарованы тем, что мы тратим сотни миллиардов долларов, а наши лидеры не говорят друг с другом, чтобы попытаться решить проблемы.

Ричард Гренелл, эксперт

В США выступили с предупреждением о переговорах с Лавровым.

Фото и видео: YouTube / NATO News

Теги: давосский экономический форум, ричард гренелл, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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