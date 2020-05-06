Пентагон поделился информацией по расследованию происхождения коронавируса.

В США власти не знают, где именно появился коронавирус. Об этом заявил журналистам во время брифинга 5 мая начальник штабов Вооруженных сил США Марк Милли. Представитель Пентагона пояснил, что военные не располагают информацией о том, была ли инфекция создана в вирусологической лаборатории в Ухане, появилась на рынке морепродуктов или стала распространяться на территории другой локации.

Появился ли он из вирусологической лаборатории в Ухане или возник на рынке морепродуктов в Ухане, появился ли он где-то еще? Мы не знаем прокомментировал Марк Милли

Представитель Пентагона рассказал, что на данный момент свидетельства говорят об естественном происхождении коронавируса. Предположительно он не был создан человеком. Специалисты выясняют, была ли инфекция распространена в окружающей среде случайно, или кто-то сделал это умышленно. В США не имеют доказательств в пользу одной из версий. Предварительно эксперты склоняются к выводу, что эпидемия началась непреднамеренно.

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Видео: Youtube/ Joint Staff Public Affairs