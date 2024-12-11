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В США выявили "шокирующие" расходы правительства

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Майк Джонсон объяснил, для чего Вашингтону нужна помощь Илона Маска и DOGE.

Департамент эффективности государственного управления (DOGE) в США под управлением миллиардера Илона Маска выявил "шокирующие" расходы со стороны федерального правительства, не получившего необходимых разрешений в Конгрессе. Соответствующее заявление сделал спикер американской Палаты представителей при Конгрессе Майк Джонсон, являющийся членом Республиканской партии от штата Луизиана, в интервью для местных изданий.

То, что они обнаружили, говоря прямо, шокирует. Есть много расходов федерального правительства, о которых конгресс не знал, несмотря на все наши усилия по контролю, некоторые из них были скрыты.

Майк Джонсон, спикер Палаты представителей

Законодатель уточнил, что руковоlители и сотрудники DOGE представляют собой внешний надзорный орган, который анализирует бухгалтерские документы и обнаруживает ранее скрытые расходы государства. Майк Джонсон подчеркнул, что хотел бы, чтобы судебные инстанции позволяли исполнительной и законодательной ветвям власти работать.

Спикер Джонсон поддержал введение условий для оказания помощи Калифорнии.

Фото и видео: YouTube / Speaker Mike Johnson

Теги: doge, конгресс, майк джонсон, палата представителей
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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