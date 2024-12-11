Спикер Джонсон поддержал введение условий для оказания помощи Калифорнии

Спикер американской Палаты представителей при Конгрессе Майк Джонсон, являющийся членом Республиканской партии от штата Луизиана, публично выступил за введение условий для оказания федеральным правительством материальной помощи штату Калифорния в связи с природными пожарами. Соответствующее заявление иностранный политик сделал в эфире местного телеканала CNN. По мнению законодателя, власти допустили ряд ошибок в распределении водных ресурсов, а также в лесном хозяйстве.
Все сводится к руководству, и складывается впечатление, что местные власти и власти штата пренебрегали своими обязательствами по многим аспектам. Это нужно учитывать. Я считаю, что эта помощь должна быть сопряжена с условиями.
Майк Джонсон, спикер Палаты представителей
Напомним, что президент США Джо Байден заявил, что администрация намерена активизировать помощь пострадавшему от лесных пожаров штату Калифорния в связи с усилением ветра. В Белом доме распространили официальное заявление, из которого следует, что власти покроют сто процентов расходов, необходимых на разбор завалов и "экстренные защитные меры".
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Фото и видео: YouTube / CNN News
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