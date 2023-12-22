Конгрессмену пригрозили штрафом за видео с проукраинскими коллегами

За коллегу вступился спикер Палаты представителей Майк Джонсон.

Член палаты представителей от Республиканской партии США Томас Масси сообщил подписчикам в социальных сетях о том, что его могут оштрафовать на 500 долларов. Это произойдет в том случае, если политик не удалит видеоролик, на котором его коллеги-демократы радуются принятию законопроекта о помощи киевскому режиму. При этом поддерживающие документ размахивали украинским национальным флагом.

Вместо того, чтобы штрафовать демократов за размахивание флагами, только что мне позвонил парламентский пристав палаты представителей и сказал, что меня оштрафуют на 500 долларов, если я не удалю это видео. Томас Масси, политик США

Напомним, что Томас Масси ранее в субботу опубликовал видеозапись из зала заседаний палаты представителей США, когда был принят законопроект об оказании дополнительной помощи для ВСУ. На кадры попали законодатели-демократы, которые стоя приветствовали принятие документа. Под аплодисменты толпы они размахивали украинскими флажками. Позже за Масси вступился спикер палаты представителей Майк Джонсон. В социальной сети Х он написал о том, что не согласен с оценкой парламентского пристава, поэтому штраф на Масси наложен не будет.

Белый дом заявил о готовности немедленно возобновить поставки оружия Украине.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости США