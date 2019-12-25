В США выявили штамм коронавируса с летальностью до 82%

Штамм "йота" способен "ускользать" от иммунного ответа.

Исследователи в Соединенных Штатах сообщили о штамме коронавируса "йота", летальность которого может достигать 82 процентов. Об этом сообщается на медицинском портале medrxiv.org.

Отмечается, что данные для исследований собирались с ноября 2020-го по апрель текущего года. Ученые пришли к выводы, что штамм "йота" может передаваться на 25 процентов быстрее, кроме того, он может "ускользать" от иммунного ответа, тем самым нанося вред организму человека.

В ходе проведенных испытаний было установлено, что штамм "йота" способен увеличить коэффициент смертности от вируса. Так, за пять месяцев исследований показатель вырос на 46, 82 и 62 процента среди пациентов в возрасте 45-64 лет, 65-74 года и старше 75 лет соответственно.

Иммунолог Николай Крючков в интервью информационному агентству URA.RU, на данный момент времени о новом штамме получено недостаточно информации, чтобы делать какие-либо выводы. Поэтому необходимо наблюдать за развитием "йоты".

Ранее глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил, что третья волна коронавируса более агрессивна и быстрее распространяется среди людей из-за мутации штамма.

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