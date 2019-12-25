Мурашко заявил, что третья волна коронавируса более агрессивна из-за мутации штамма

В Минздраве дали советы пациентам, у которых появились симптомы простуды.

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил, что третья волна коронавируса более агрессивна и быстрее распространяется среди людей из-за мутации штамма. Об этом чиновник рассказал журналистам во время рабочего визита в Астрахань.

Третья волна, она в силу того, что меняется штамм, более агрессивна и быстрее распространяется среди населения. Часто мы видим, что уже на пятые сутки формируются грозные тяжелые осложнения. Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

По словам специалиста индийский вариант коронавируса более контагиозен. Это означает, что при заражении у пациента сокращается инкубационный период и время до развития тяжелых осложнений. Медик призвал в первые сутки обращаться за врачебной помощью, получить препарат для лечения и проводить противовирусную терапию.

Мурашко назвал вызывающие тревогу по коронавирусу регионы России.

Фото: Правительство России