Мурашко назвал вызывающие тревогу по коронавирусу регионы России

По словам министра, туда уже направлены бригады специалистов.

Глава Минздрава Михаил Мурашко перечислил регионы, которые вызывают беспокойство по числу больных COVID-19. Об этом он заявил на совещании с президентом и членами правительства.

В "красную зону" попали: Тува, Республика Коми, Севастополь, Магаданская и Астраханская области, а также Самара и Красноярский край. Туда направлены бригады специалистов. Кроме того, Мурашко перечислил регионы с наиболее высокими темпами вакцинации. В списке оказались Белгородская, Псковская, Архангельская и Самарская области, Ингушетия и Чечня. За весь период прививочной кампании, вакцинацию прошли 38,9 млн россиян.

Вместе с тем Мурашко напомнил о поступлении в гражданский оборот вакцины "Спутник Лайт". По словам главы министерства, препарат доступен во всех регионах страны.

Ранее мы сообщили, что ученые определили эффективность вакцины "ЭпиВакКорона".

Видео: Kremlin.ru