По сведениям от владельца собрания, у него есть вещи, принадлежавшие КГБ.

В США выставили на аукцион оружие советских спецслужб. Об этом сообщили журналисты издания Daily Mail. По данным СМИ, в коллекцию включены предметы времен холодной войны. Их продадут на аукционе. В списке оказалось замаскированное оружие, которое, могло принадлежать советскому КГБ, а также миниатюрные пистолеты, которые могут поместиться в губной помаде или авторучке, скрытые камеры, которые помещаются в галстуке, перстне, пачке сигарет и пепельнице.

Известно, что данная коллекция в настоящее время принадлежит хозяину музея шпионажа в Нью-Йорке. Юлиус Урбайтис продает собрание из-за того, что его галерею пришлось закрыть из-за пандемии. Он собирал выставленные на аукцион вещи на протяжении 30 лет.

Одним из наиболее дорогостоящих лотов стал набор для сверления узких отверстий в стенах. Он оценивается в 4400 фунтов стерлингов. В общей сложности за коллекцию владелец намерен получить 365 000 фунтов.

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