Рекомендация обусловлена постоянно звучащими в адрес РФ угрозами ответных кибератак.

Центр кибербезопасности РФ предупреждает об угрозе кибератак со стороны США. Сообщение появилось на официальном портале ведомства.

Отмечается, что атаки могут последовать также со стороны союзников Соединённых штатов.

Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) рекомендует принять меры по повышению защищенности информационных ресурсов. цитата из сообщения

Отмечается, что рекомендация обусловлена постоянно звучащими в адрес РФ угрозами ответных кибератак.

Ранее спецслужбы США обозначили цель "российской кибератаки" в декабре.

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