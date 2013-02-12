В США выпустят памятную монету с изображением Трампа

Специалисты презентовали внешний вид памятной монеты, выполненной из золота.

Комиссия по изящным искусствам США утвердила выпуск памятной золотой монеты с портретом действующего президента страны Дональда Трампа. Соответствующее заявление журналистам сделал представители профильного иностранного ведомства. Сотрудник структуры объяснил в комментарии "РИА Новости", что 19 марта, панель, состав которой был утвержден лично лидером Белого дома, единогласно проголосовала за дизайн 24-каратной памятной монеты из золота. В официальной заявке на утверждение проекта говорилось о том, что кроме портрета республиканца, на аверсе денежного средства будет размещена традиционная надпись "Liberty" (Свобода) и памятные даты 1776-2026. Они знаменуют собой 250-летие с момента обретения независимости страны. В нижней части диска разместится национальный девиз "In God We Trust" (Мы верим в Бога). Реверс монеты украсит ключевой символ США - белоголовый орел.

Напомним, что ранее данная комиссия поддержала переименование знаменитого Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне в Мемориальный центр исполнительских искусств имени Дональда Трампа и Джона Кеннеди.

Фото: Комиссия по изящным искусствам США