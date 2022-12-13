В США в результате стрельбы на рэп-концерте погибла девушка

Полиция рассказала о еще как минимум четырех пострадавших.

На территории США в результате стрельбы погибла девушка. Трагедия произошла в штате Арканзас во время на рэп-концерте местного исполнителя Fredo Bang. Правоохранительные органы также сообщают о четырех раненых. Установлена личность погибшей. Ей оказалась 19-летняя жительница страны. Представители полиции не стали раскрывать детали о том, удалось ли задержать подозреваемых в преступлении или нет. Местные журналисты уточнили, что ведется расследование. Американский портал Gun Violence Archive, уведомил подписчиков о том, что в стране с начала 2023 года зафиксировано уже свыше 50 подобных случаев, связанных с использованием оружия, в которых погибли люди.

Двое мужчин стреляли из автомата у моста в посёлке Войскорово.

Фото и видео: YouTube / THV11