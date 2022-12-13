Двое мужчин стреляли из автомата у моста в посёлке Войскорово

Оперативники обнаружили порох и оружие в гараже, которым предположительно пользовались подозреваемые.

В понедельник, 30 января, в полицию поступило сообщение от жителя посёлка Войскорово, о том, что со стороны дороги под мостом слышны выстрелы. Об этом стало известно Piter.TV.

Прибывший на место происшествия наряд ГИБДД никого не обнаружил. Была опрошена местная жительница, которая пояснила, что напротив проезжей части со стороны моста двое неизвестных мужчин стреляли в воздух из предмета похожего на автомат, после чего скрылись в одном из домов.

Опергруппой по "горячим следам" были задержаны подозреваемые 37 и 42 лет. Мужчин доставили в отдел полиции, в отношении них составлены протоколы. Возбуждено уголовное дело, решается вопрос об избрании в отношении задержанных меры пресечения.

Кроме того, из гаража рядом с домом, в котором укрывались хулиганы, были изъяты 2 гильзы, предмет, внешне схожий с автоматом АК-47, 2 магазина к автомату. Также оперативники обнаружили на месте стрельбы неизвестные вещества. Согласно результатам взрывотехнического исследования, они являются бездымным порохом.

Ранее мы сообщили о том, что СК Ленобласти возбудил уголовное дело по факту стрельбы в подростков из ракетницы.

Фото: Piter.TV