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СК Ленобласти возбудил уголовное дело по факту стрельбы в подростков из ракетницы
Сегодня, 16:33
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СК Ленобласти возбудил уголовное дело по факту стрельбы в подростков из ракетницы

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Стрелок целился в замочную скважину. Кроме того, он распылил слезоточивую жидкость из баллончика в лицо соседки своих жертв.

В Ленобласти возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который в субботу, 26 декабря, стрелял в замочную скважину квартиры из ракетницы. Жертвами разбоя оказались двое подростков, им пришлось спасаться от пожара через окно. Об этом сообщило издание Spb.aif.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В результате инцидента пострадала девочка, ей оказали помощь врачи. Молодой человек повреждений не получил. При этом, вред был причинен и жительнице соседней квартиры, которая примчалась на крики подростков. Преступник распылил женщине в лицо слезоточивую жидкость и скрылся. 

Отметим, что задержанный уже был задержан за аналогичное преступление в 2013 году. Причину своего поступка он не объяснил.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге задержали офтальмолога, который лишил зрения пациентов.

Фото: Piter.TV

Теги: криминал, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости Ленинградской области,

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