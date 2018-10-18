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В США в детском питании обнаружили мышьяк и ртуть
Сегодня, 22:41
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nadezhda_sib

В США в детском питании обнаружили мышьяк и ртуть

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Лишь 9 из 168 проверенных образцов являются натуральными и безопасными.

В США проверили более 160 образцов детского питания на наличие в них четырех опасных веществ, около 95% продукции не прошло проверку.

В питании обнаружили мышьяк, свинец, кадмий и ртуть, сообщила "Gazeta.SPb". Из 168 проверенных образцов только в 9 не было токсичных металлов. Во всех остальных обнаружили хотя бы один из перечисленных веществ, в каждом четвертом - все четыре. 

В 94% образцов встречался свинец, а менее, чем в 30% - ртуть. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Роскачество назвало лучшее детское питание

Фото: pixabay.com 

Теги: детское питание
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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