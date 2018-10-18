В США в детском питании обнаружили мышьяк и ртуть

Лишь 9 из 168 проверенных образцов являются натуральными и безопасными.

В США проверили более 160 образцов детского питания на наличие в них четырех опасных веществ, около 95% продукции не прошло проверку.

В питании обнаружили мышьяк, свинец, кадмий и ртуть, сообщила "Gazeta.SPb". Из 168 проверенных образцов только в 9 не было токсичных металлов. Во всех остальных обнаружили хотя бы один из перечисленных веществ, в каждом четвертом - все четыре.

В 94% образцов встречался свинец, а менее, чем в 30% - ртуть.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Роскачество назвало лучшее детское питание.

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