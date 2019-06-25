Роскачество назвало лучшее детское питание

Всего эксперты исследовали 21 образец.

Роскачество проверило 21 cухую детскую молочную смесь по показателям безопасности и качества. Самой качественной стала продукция белорусского производства.

В исследование вошли товары из Белоруссии (1), Германии (2), Дании (3), Ирландии (1), Испании (2), Нидерландов (4), Новой Зеландии (1), России (4), Финляндии (1), Швейцарии (1) и Эстонии (1). Роскачество

Стоимость смесей варьировалась от 53,43 до 288,25 рублей за 100 граммов. Продукция всех исследуемых марок безопасна для здоровья малышей, не содержит опасных микроорганизмов (в том числе сальмонеллы), плесени и дрожжей, консервантов и антибиотиков, свинца, ртути, кадмия и мышьяка. Не было нигде и меламина. Например, в 2008 году в детском питании в Китае содержание меламина было превышено в 500 раз. Шесть тысяч детей тогда отравились.

По данным НИИ детского питания, ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи, в России на искусственном вскармливании находится 40% детей.

Ранее Роскачество назвало лучшие приложения по доставке продуктов.

Видео: YouTube/ Nestlé Baby&me