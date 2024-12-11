Джилл Хруби указала на внутренние проблемы в отрасли.

В американской администрации утверждают, что атомный военный комплекс страны эксплуатируется в настоящее время на пределе возможностей, поэтому требует продолжения финансирования в целях его модернизации. Соответствующее заявление сделала руководитель Национального управления ядерной безопасности (НУЯБ) при министерстве энергетики США Джилл Хруби, выступая на семинаре, организованном в Гудзоновском институте в Вашингтоне (признан нежелательной на территории России организацией). . Эксперт отметила, что США все же обладают высокотехнологичным арсеналом с ядерными боевыми зарядами и хорошими темпами производства. Эт факторы сохраняют стране эффективный потенциал сдерживания угрозы.

На протяжении всех последних четырех лет мы демонстрировали способность по графику передавать модернизированные вооружения Министерству обороны США. Как мы говорили в прошлом году, эти темпы производства означали свыше 200 модернизированных единиц вооружений. Джилл Хруби, глава НУЯБ США

Джилл Хруби добавила, что властям США важно вкладывать денежные средства в ядерный военный комплекс ради того, чтобы избежать провалов в работе системы.

США: субкритические эксперименты позволяют им не проводить ядерных испытаний.

Фото и видео: YouTube / Hudson Institute (признан нежелательной на территории России организацией).