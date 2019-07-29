В США в возрасте 15 лет умерла "самая умная" в мире собака

Бордер-колли по кличке Чейсер знал более тысячи наименований игрушек и мог выполнять с ними разные сложные команды.

В Южной Каролине в возрасте 15 лет умерла самая умная в мире собака. Об этом сообщил телеканал NBC.

Бордер-колли по кличке Чейсер знал более тысячи наименований игрушек и мог выполнять с ними разные сложные команды. Чейсер обладал самым большим "словарным запасом" среди животных, известных науке. Всем навыкам собаку обучил ее хозяин, профессор психологии Джон Пилли. В 2013 профессор даже написал книгу о Чейсер. Сам психолог умер в июне 2018 года, за собакой ухаживали его дочери.

В 2020 году у Детского музея в Спартанберге планируется установить памятник бордер-колли по кличке Чейсер.

Израильские ученые научились управлять животными дистанционно при помощи вибропульта.

Фото: Instagram/ chaserthebordercollie

Видео: YouTube/ HMH Books