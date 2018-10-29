Израильские ученые научились управлять животными дистанционно при помощи вибропульта

Собаки охотнее выполняют виброкоманды, чем голосовые.

Израильские инженеры придумали новый технологический способ управления собакой. Они создали специальный пульт, подающий животному вибросигналы. Проект реализован командой Иланы Ниски из Университета имени Давида Бен-Гуриона в Негеве.

Владельцы питомцы получат возможность дистанционного управления. Следить за поведением животного можно даже на далеком расстоянии. Для этого на собаку или кошку необходимо надеть жилет. В нем находятся четыре вибромотора и мягкими штырьками.Они передают коже животного определенные импульсы. К примеру, постоянная вибрация правого переднего устройства заставляет собаку развернуться на 360 градусов. Пульсация этого же моторчика - отойти назад. Другими вибромоторами можно передать команды "лежать", "подойти".

Испытания на животном прошли успешно. В качестве экспериментатора был выбран шестилетний лабрадор-ретривер. Ученые смогли переучить пса с голосовых команд на вибро. Исследования показали, что собака охотнее выполняла последние. Показатель повысился с 83 до 93 процентов.

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Фото и видео: YouTube/Yoav Golan