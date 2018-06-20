В Петербурге начали продавать замороженных крыс по 500 рублей

Собственникам мышиных ферм пришлось замораживать мышей, так как в Петербурге снизился спрос на экзотических животных.

Жителям Петербурга все меньше стали нравиться экзотические животные, которые питаются крысами и мышами. Соответственно, это привело к падению спроса на кормовых зверей. Чтобы избегать финансовых потерь, продавцы запустили продажу в розницу замороженных крыс по 500 рублей за килограмм. Об этом сообщает Метагазета.

Петербуржцам стало некогда заботиться о ящерицах, совах, змеях. А собственники мышиных ферм говорят, что затраты на содержание такого "корма" только растет, так как значительно выросли цены на оборудование, электроэнергию и корм для мышек.

Стоимость одной замороженной мыши снижена до минимума — 60 рублей, крыса обойдётся чуть подороже — в 100 рублей.

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