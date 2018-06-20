Схватка кенгуровых крыс и змей попала на видео

В 17 случаях змее даже не удалось укусить крысу, так как она довольно ловко увернулась от нее в стиле ниндзя.

Исследователи выложили в сеть видео, на котором показано столкновение кенгуровой крысы и гремучей змеи. Трюки, которые выполняет крыса при спасении от стремительной атаки змеи, удивили даже биологов. Об этом сообщает ScianceAlert.

Для того, чтобы ничего не упустить, ученые использовали камеры, работающие на высоких скоростях. В ходе эксперимента выяснилось, что из 32 ударов, полученных от 13 змей, лишь 15 привели к ядовитому укусу, и только семь из них закончились гибелью крыс.

В 17 случаях змее даже не удалось укусить крысу, так как она довольно ловко увернулась от нее в стиле ниндзя. Исследователи не уверены, случайность это или запланированный маневр, но происходил он не один раз. Это позволяет предполагать, что крысы точно знали, что делали.

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Фото и видео: Ninja Rat/ Youtube