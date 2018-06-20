В Петербурге просыпаются змеи: одна уже успела напасть на собаку

Эксперты советуют не привлекать внимание змей, а идти своей дорогой.

В Приморском районе Петербурга после зимней спячки активизировались ядовитые змеи. Об этом сообщают местные жители. В социальной сети "Вконтакте" один из петербуржцев написал о том, что на его собаку в парке напала змея. Животное пришлось экстренно везти к ветеринару. Сейчас здоровью пса ничего не угрожает.

Будьте осторожны, внимательны и знайте, как оказать первую помощь, ведь укусить могут и человека пишет хозяин собаки.

Специалисты добавляют, что змеи часто выползают на протоптанные дорожки, чтобы погреться на солнце. Чаще всего в Северной столице распространены ужи и гадюки. Укус вторых может привести к летальному исходу.

Петербург построен на территории, где змеи жили всегда. И поэтому в каких-то парках отдельные экземпляры еще могут встречаться. От гадюки может пострадать небольшая собака. У крупной может появиться отек. В таких случаях лучше всего поить ее водой, можно поставить капельницу. Вы можете встретить гадюку в лесу, реже в парке. Главное - не нужно ее трогать. Гадюка хочет жить, потому, когда видит движущийся предмет, старается спрятаться, уйти от контакта рассказывает старший хранитель Зоологического института РАН Лариса Иогансен

Часто подобные виды петербуржцы видят в Юнтоловском заказнике.

Фото: Вконтакте/Лахта Онлайн