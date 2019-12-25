Актрисе было 83 года.

В США умерла актриса Ширли Найт. Американка скончалась 23 апреля на 84-ом году жизни. Об этом сообщили журналисты издания Hollywood Reporter. По данным издания, звезда ушла из жизни по естественным причинам. Это произошло в доме ее дочери в городе Сан-Маркос в Техасе.

Напомним, что Ширли Найт дважды за свою профессиональную карьеру была номинирована на кинопремию "Оскар". Ее отмечали за роли в фильмах "Тьма наверху лестницы" и "Сладкоголосая птица юности". Также актриса имела в своем послужном списке три премии "Эмми" и одну награду "Тони".

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Фото: Кинопоиск.ру