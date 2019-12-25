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В США умерла актриса Ширли Найт
Сегодня, 7:58
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В США умерла актриса Ширли Найт

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Актрисе было 83 года.

В США умерла актриса Ширли Найт. Американка скончалась 23 апреля на 84-ом году жизни. Об этом сообщили журналисты издания Hollywood Reporter. По данным издания, звезда ушла из жизни по естественным причинам. Это произошло в доме ее дочери в городе Сан-Маркос в Техасе.

Напомним, что Ширли Найт дважды за свою профессиональную карьеру была номинирована на кинопремию "Оскар". Ее отмечали за роли в фильмах "Тьма наверху лестницы" и "Сладкоголосая птица юности". Также актриса имела в своем послужном списке три премии "Эмми" и одну награду "Тони".

В Петербурге скончался выдающийся геолог Давид Додин.

Фото: Кинопоиск.ру

Теги: сша, ширли найт
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Культура, Кино,

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