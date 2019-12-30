В США умер режиссер фильма "Чародеи" Константин Бромберг

Ему было 80 лет.

В США два дня назад на 81-ом году жизни скончался режиссёр фильмов "Приключения Электроника" и "Чародеи" Константин Бромберг. Об этом в Faceebok написал режиссер и сценарист Михаил Идов.

Константин Бромберг родился 17 октября 1939 года в Харькове. В 1958-1959 годах работал корреспондентом агентства печати "Новости" и режиссером на Воркутинской студии телевидения. По окончании в 1956 году ВГИКа он стал работать на студии детских и юношеских телефильмов творческого объединения "Экран".

Свою популярность он получил благодаря фильмам "Длинный день Кольки Павлюкова" (1968), "Был настоящим трубачом" (1973), "У меня есть лев" (1975), "Приключения Электроника" и "Чародеи". Музыкально-комедийная киносказка "Чародеи" снятая по сценарию Аркадия и Бориса Стругацких, впервые была показана 31 декабря 1982 года на Центральном телевидении.

В 1989 году Бромберг снял три сюжета для детского юмористического киножурнала "Ералаш". В 90-е годы он переехал в США и больше не занимался кино.

Ранее умер народный художник РСФСР Март Китаев.