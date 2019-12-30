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Умер народный художник РСФСР Март Китаев

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Всю свою жизнь он проработал в театре.

Ушел из жизни народный художник РСФСР, главный художник Санкт-Петербургского ТЮЗа им. Брянцева Март Китаев. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу Союза театральных деятелей РФ.

Художника не стало 8 января за несколько месяцев до 95-ти лет. 

Совеский художник родился 30 марта 1925-го года рождения в Башкирской АССР. Всю свою жизнь Март Фролович посвятил работе в театре — сначала театру драмы в Елгаве, затем главным художником в ТЮЗе в Риге. Около 25 лет он работал в Ленинградском театре драмы им. Пушкина и после этого перешел в Санкт-Петербургский ТЮЗ им. Брянцева, был автором декораций популярных спектаклей. 

Фото: pixabay.com 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России,

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