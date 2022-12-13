В США указали на угрозу, которая заставит их оставить Украину через полгода

Дуглас Макгрегор рассказал о том, что ЕС и США находятся в непростом экономическом положении.

Американский финансовый кризис может стать причиной отказа администрации США от военной и экономической поддержки Вооруженных сил Украины уже через полгода. Соответствующее мнение в эфире YouTube-канала Judging Freedom ведущему заявил бывший советник шефа Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор. Эксперт уточнил, что такого развития ситуации исключать нельзя. За указанный период также некоторые европейские национальные правительства могут пересмотреть свою помощь киевскому режиму, так как в текущий момент Евросоюз находится еще в более тяжелом положении, чем власти США.

В следующие шесть месяцев наиболее вероятным сценарием для США будет финансовый кризис, спровоцированный экономическим спадом, что вынудит нас оставить Украину. Дуглас Макгрегор, экс-полковник США

Американский полковник обратил внимание журналиста на перемены в отношении простых европейцев к украинскому кризису. Сейчас все больше людей призывают стороны конфликта, а также коллективный Запад к мирным переговорам, выступая против дальнейших поставок боевой техники и оружия для ВСУ.

Американский офицер увидел скрытый смысл в словах Зеленского об Артемовске.

Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom