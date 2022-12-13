Дуглас Макгрегор оценил выступления главы Украины о "боевом духе ВСУ".

Украинский президент Владимир Зеленский в интервью для информационного агентства The Associated Press практически признался в том, что готов пожертвовать жизнями тысяч украинцев ради собственного имиджа. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Judging Freedom сделал бывший советник Пентагона, американский полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

Зеленский не осознает, какую общественную катастрофу создал. Он практически говорит, что жертвует десятками тысяч украинских жизней, чтобы создать впечатление, что Украина все еще может победить. Дуглас Макгрегор, экс-полковник США

Напомним, что украинский лидер Владимир Зеленский в интервью новостному иностранному агентству уточнил, что народ страны и мировое сообщество начнут подталкивать власть к компромиссу с российскими представителями только в том случае, если Вооруженные силы Украины потерпят поражение в городе Артемовске. Политик добавил, что любое поражение киевского режима на данном этапе конфликта может подорвать боевой дух солдат и офицеров, а также народа. Дуглас Макгрегор считает, что Владимир Зеленский сделал такое заявление, готовясь к наступлению в регионе. Он понимает, что российские силы продолжат двигаться вперед сразу после того, как закончится распутица.

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Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom