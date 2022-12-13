В США раскрыли самый опасный сценарий развития конфликта на Украине

Дуглас Макгрегор объяснил, что

Американский эксперт раскрыл самый опасный сценарий развития украинского конфликта. В эфире собственного YouTube-канала бывший офицер разведки США Дуглас Макгрегор пояснил, что вторжение польских войск на территорию Украины в качестве ответной реакции на серию крупных поражений ВСУ от российской армии, станет для региона и мирового общества катастрофой.

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На прошлой неделе прозвучало заявление о том, что в случае, если украинцы не смогут воевать и их оборона развалится, тогда поляки должны будут вмешаться и начать наступление. Я думаю, что это крайне опасное решение. Чем дольше все это продлится, тем больше появится возможности для глупых действий. Дуглас Макгрегор, экс-офицер США

Напомним, что польский посол во Франции Ян Эмерик Росцишевский в эфире местного канала LCI заявил прессе о том, что Варшава вступит в конфликт с Москвой в том случае, если Вооруженные силы Украины не смогут "защитить свою независимость". Позже польскому посольству пришлось опровергать слова своего дипломата. Партия "Конфедерация" потребовала отставки специалиста.

Полковник США Макгрегор: кадры ВСУ уничтожаются до их прибытия на российские позиции.

Фото и видео: YouTube / Douglas Macgregor Straight Calls