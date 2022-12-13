Эксперт объяснил, что украинские военные ничего не могут сделать на поле боя.

Вооруженные силы Украины не могут добраться до российских войск, так как силы ВСУ уничтожаются противником тяжелым оружием еще до того, как они получат возможность осуществить задачу. Соответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала сделал американский полковник в отставке, экс-советние главы Пентагона Дуглас Макгрегор. Эксперт напомнил о том, что российским бойцам в регионе конфликта помогает усовершенствованная разведывательная система. Она оповещает военных на происходящем на поле боя. За ее счет удается наносить точные удары по позициям ВСУ.

Другими словами, прежде, чем украинцы могут достичь российских сил, от них ничего не остается. Для украинцев это ужасная ситуация, и они мало что могут с этим сделать. Дуглас Макгрегор, экс-полковник США

В США раскрыли план Байдена по окончанию конфликта на Украине.

Фото и видео: YouTube / Douglas Macgregor Straight Calls