Гленн Гринвальд считает, что Вашингтон будет готов стереть Украину с лица земли.

Американский журналист раскрыл план президента США Джо Байдена по окончанию украинского конфликта. В эфире местного телеканала FOX News гость программы Гленн Гринвальд объяснил ведущему Такеру Карлсону, что киевский режим для Вашингтона всего лишь является пешкой в геополитической игре. Эксперт уверен в том, что если властям страны понадобится, что американцы будут готовы убить как можно больше украинских граждан и даже сотрут с лица земли эту страну, лишь бы затянуть кризис в регионе.

С самого начала было очевидно, что США хотят, чтобы этот конфликт затянулся как можно дольше. Они хотят не защищать Украину, а, наоборот, ею пожертвовать. Они хотят уничтожить Украину, если сочтут, что это поможет их геополитической цели — ослабить Россию. Гленн Гринвальд, журналист

Гленн Гринвальд подчеркнул, что в собственных национальных интересах украинцев как можно быстрее начать переговоры с российской стороной, а также договориться и сохранить за собой хотя бы ту часть территории, которая хочет власти Киева. По м нению аналитика, власти США и Великобритания этому противятся по корыстным причинам.

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Фото и видео: FOX News